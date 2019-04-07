Gol düellosunun galibi Denizlispor

Adanaspor 50. dakikada Kone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Denizlispor bu gole 59. dakikada Recep Niyaz ile karşılık verdi.

Ev sahibi ekip 69. dakikada Furkan Özçal ile karşılaşmada bir kez daha öne geçti. Denizlispor bu golden 5 dakika sonra Kehinde (74') ile bir kez daha skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın son dakikaları ise adeta nefes keserken konuk ekip 89. dakikada Recep Niyaz ile skoru 3-2 yaptı. Bu kez geriden gelip skora denge getiren taraf 96. dakikada penaltıdan Hakan Barış ile Adanaspor olurken maçta son sözü 99. dakikada Burak Çalık söyledi ve Denizlispor sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

7 gollü maçın ardından puanını 58’e yükselten Denizlispor, hem liderliğini korudu hem de 3. sıradaki Hatay ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Sahaya giren güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Yusuf Bozdoğan, Abdullah Bora Özkara

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir (Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli (Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı, Furkan Özçal (Dk. 86 Kenan Karışık), Hakan Barış, Kone

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Kehinde), Oğuz Yılmaz, Aissati, Alperen Babacan (Dk. 44 Furkan Şeker), Recep Niyaz, Mbamba (Dk. 55 Burak Çalık), Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt

Goller: Dk. 50 Kone, Dk. 69 Furkan Özçal, Dk. 90+6 Hakan Barış (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 59 ve 89 Recep Niyaz, Dk. 74 Kehinde, Dk. 90+9 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Kone, Dk. 81 Digao, Dk. 90+2 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk. 90+2 Kehinde, Dk. 90+2 Kerem Can Akyüz, Dk. 90+4 Aissati, Dk. 90+10 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)