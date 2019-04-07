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Altay Bayındır: "Bu maç benim adıma iyi geçti"
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ALTAY BAYINDIR: "BU MAÇ BENİM ADIMA İYİ GEÇTİ"

1-1 sonuçlanan Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla adeta yıldızlaşan Ankaragücü’nün genç kalecisi Altay Bayındır, maç sonunda Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

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Eryaman Stadyumu’nda oynanan Ankaragücü – Fenerbahçe karşılaşması 1-1 sonuçlandı. Maç içerisinde yaptığı kurtarışlarla adeta yıldızlaşan Ankaragücü’nün genç kalecisi Altay Bayındır, maç sonunda Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“Takım arkadaşlarımı kutluyorum”

Maça iyi konsantre olduklarını ve bu bilinçle sahaya çıktıklarını belirten Kaleci Altay, “Fenerbahçe karşısında 3 puan alabilirdik ama olmadı. Öncelikle takım arkadaşlarımı verdikleri mücadele için kutluyorum. Maçın son anlarında istemediğimiz olaylar oldu. Bu olaylar öncesinde oyuncular ve taraftarlar olarak dikkatli olmamız gerekiyor. Bazı olaylar karşısında bazen sakin olmak lazım” diye konuştu.

Maç içerisinde yaptığı kurtarışlarla alkış alan 21 yaşındaki kaleci, “Bu maç, kendi adıma iyi geçti. Burada önemli olan bir maça takılı kalmamaktır. Bu maç artık bitti, önümüze bakalım” dedi.

“Kayseri’den 3 puanla döneceğiz”

Haftaya oynanacak Kayserispor maçı hakkında da konuşan Altay Bayındır, “Önümüzde bir Kayseri maçı var. Her maçın ciddi anlamda önemi var. Kayserispor maçından 3 puan alıp üst tarafa doğru çıkıp rahatlamak lazım” ifadelerini kullandı.

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