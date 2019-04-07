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Ersun Yanal: "Geleneği devam ettireceğiz"
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ERSUN YANAL: "GELENEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

MKE Ankaragücü karşısında oyun becerisinin üstüne golü ilave edemediklerini bildiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinden de galibiyetle ayrılarak geleneği devam ettireceklerini söyledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, MKE Ankaragücü karşısında oyun becerisinin üstüne golü ilave edemediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbol oyununu golün sonuçlandırdığına vurgu yapan Ersun Yanal, "Bugün biz de oyun becerisinin üstüne golü ilave edemedik. Defansif konsantrasyonumuz dağıldı. Sonuca gidemedikçe, gol sıkıntısı devam ettikçe konsantrasyon problemi artıyor." diye konuştu.

Takımının gol üretmede becerikli olamadığını belirten Yanal, "Karşılaşmalarda birçok istatistikte varız ama golde yokuz. Gol üretemeyince sonuç da sıkıntılı oluyor." ifadelerini kullandı.

Maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili "Oyuncularımı eleştiriyorum ve bunun cezasını çekeceklerini sizin aracılığınızla duyuruyorum." ifadesini kullanan Yanal, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi için ise "Kadıköy'deki derbiler bizim bayramımız gibi. Derbide farklı bir ambiyans olur, farklı bir tavır olur. Geleneği devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fenerbahçe'nin de bizim de 32 puanımız var, demek ki doğru işler yapmışız." dedi.

Fenerbahçe'ye pozisyonlar verdiklerini ancak rakiplerinin birinin dışında bunları değerlendiremediğini dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe de kazanabilirdi. İyi bir maç oldu. Rakibimizin iyi ayakları olduğunu biliyoruz. Üç haftadır bunun üzerinde çalıştık ama yediğimiz gol de bu çalışmalarımıza yakışmadı. Kazanabileceğimiz bir maçtı ama sonuçta Fenerbahçe'den aldığımız 1 puana sevinemesek de iyidir diye düşünüyorum."
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