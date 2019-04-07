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Mehmet Yiğiner: "3 puan almak istedik ama..."
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MEHMET YİĞİNER: "3 PUAN ALMAK İSTEDİK AMA..."

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

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Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başkan Yiğiner, müsabakaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirterek, "1-0 da öndeydik ama maalesef skoru koruyamadık. 1-1 bitti. Bana göre bu ligde bu saatten sonra 1 puan bile çok değerli ve kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Yiğiner, şunları kaydetti:

"Bir gün öncesinden stadı doldurdular. 22 bin kişilik statta herhalde localara biraz fazla gelenler olmuş. İlgiden dolayı taraftarlara teşekkür ediyorum. Bir de 90 dakika takımımızı desteklediler, sağ olsunlar. Neticede 1 puan da iyi puandır. İkili averajda Fenerbahçe'nin yine önündeyiz."

Göztepe ve Bursaspor'un puan kaybetmesinin kendileri açısından bir avantaj olduğuna dikkati çeken Mehmet Yiğiner, "Bana göre bu ligde bu saatten sonra 1 puan bile çok değerli ve kıymetli. Gönül ister ki 3 puan alalım ama bu kadarını becerebildik. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Serdar06
7 Nisan 201921:54
Sayın başkan rüya mı görüyosun. Hangi maçı izledin. Fener en az 3_4 atabilirdi.Takımın kondisyonu sıfır.Hoca oyunu okuyamıyor.Milli arada takım çalışmamış.İvedi Mesut Bakkal hocayı getir lütfen.Yoksa düşüyor.Geç olmadan gelsin.
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