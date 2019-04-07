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İbrahim Üzülmez: "Zor bir deplasmandan 3 puan aldık"
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İBRAHİM ÜZÜLMEZ: "ZOR BİR DEPLASMANDAN 3 PUAN ALDIK"

İbrahim Üzülmez: "Zor bir deplasmandan 3 puan aldık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 1-0 yendikleri Giresunspor maçının ardından, ''Zor bir deplasmandan 3 puan aldığımız için mutluyuz' dedi.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 1-0 yendikleri Giresunspor maçının ardından, ''Zor bir deplasmandan 3 puan aldığımız için mutluyuz' dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, zorlu bir deplasmandan son dakikada da olsa üç puan almayı başardıklarını söyledi.

Üzülmez, "İki takım da çok iyi mücadele etti. İlk yarıda 0-0 soyunma odalarımıza girdik ama biraz daha etkili olabilsek final paslarını iyi yapabilsek, gol ya da goller bulabilirdik. İkinci yarı sahaya çıkmadan önce oyuncularıma böylesi zorlu maçlarda defansif anlamda güvenliğimizi bırakmamamız gerektiğini söylemiştim. İkinci yarıya baktığımızda rakipten daha iyi olduğumuzu, dönen topları kazanan Giresunspor'un da hücuma çıktığı anlarda hızlı kontratakları yakaladığımız anlarda da iyi bir oyun ortaya koyduk. Böyle bir pozisyonda son dakikada attığımız golle kazanmasını bildik. Ancak oyun olarak takımı biraz daha iyileştirmemiz gerekiyor. Bu haftalar önemli haftalar. Rakiplerimiz içinde önemli haftalar. Bu açıdan zor bir deplasmandan son dakikada da olsa kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımızı kutluyorum. Saha içerisinde takım ruhu ile verdiğimiz mücadeleyi gelecek haftalarda da sürdürürüz. Giresunspor'a da başarılar diliyoruz" diye konuştu.
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Faruk
7 Nisan 201922:31
Gençlerbirliğimiz şampiyon inşaAllah fakat Hacettepemiz ne olacak iki takım olmasa düşmüştük içimiz yanıyor avaraj takımı olduk yazıktır atıptır murat başkan hacettepeye sahip çık rahmetli ilhan başkanımızı arıyoruz daha kigde kaldığımız belli değil ya hacettepeye iyi bir başkan ve yönetim gerek içimiz yanıyor murat başkan
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