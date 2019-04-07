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Mustafa Kaplan: "Önce bu sezonu kurtaralım!"
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MUSTAFA KAPLAN: "ÖNCE BU SEZONU KURTARALIM!"

Süper Lig’in 27. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe’yle oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan açıklamalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe’yle oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçına uzun süredir hazırlandıklarını aktaran Kaplan, "Üzgünüm, kazanacağımız maçı berabere bitirdik. İlk yarı verdiğimiz ve ürettiğimiz pozisyonlar var. Özellikle maçın son 15 dakikalık bölümde gol atabilirdik. 3 Haftadır biz sürekli Fenerbahçe’nin üzerine çalıştık. Hasan Ali Kaldırım’ın attığı gole çok çalıştık. Fenerbahçe’den aldığımız 1 puana sevinememe rağmen yine de iyidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Boyd 40 derece ateşle oynadı"

Basın mensuplarının 'neden geç değişiklik yaptınız' sorusuna, "Boyd 40 derecelik bir ateşle oynadı. Odada Boyd’la konuştuğumda, ‘Ben de oyunculuğum döneminde böyle maçlara çıktım. Maça çıkarsın 2 gol atarsın, biz de kazanırız’ dedim. Nitekim Boyd golünü attı ama kazanamadık" şeklinde cevap verdi.

"Hakem iyi bir maç yönetti"

Kaplan, müsabakanın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili de konuşarak, "Pozisyon tam önümde olduğu için net gördüm. Hakemin verdiği kararlar net doğru. Ben Harun’un da atılmasını beklerdim fakat kargaşada hakem böyle takdir gösterdi. Biz iyi bir ekip olduk. Cezalı oyuncularımın yerine de haftaya başka oyuncularım oynar. Kayseri maçında yerlerini dolduracağız. Hakemi tebrik ediyorum bence iyi bir maç yönetti" şeklinde konuştu.

"Öncelikli hedefimiz ligde kalıp, önümüzdeki sezon için plan yapmak"

Milli maç arasında Fenerbahçe'ye iyi konsantre olduklarını belirten Kaplan, "Sako ve Boyd’a Fenerbahçe’nin bek oyuncularına dikkat etmesi gerektiklerini anlatmıştık. Golü yediğimiz anda yapılan müdahalelerde biraz geç kalınca da golü yedik. Altay’a ek bir parantez açmak istiyorum. Ülke futbolu için iyi bir kaleci yetişiyor. Fenerbahçe’nin kadrosunu görünce Ersun Yanal’ın bizi yenmek için geldiğini düşündük. Bizim Fenerbahçe karşısına ilk çıkan oyuncularımız var. Bizim bundan sonraki hedefimiz bu takımı ligde tutmak. Ankaragücü camiası çok sıkıntılar atlattı. Öncelikli hedefimiz ligde kalıp, önümüzdeki sezon için planlama yapmak olacak. Önce bu sezonu kurtaralım" açıklamasında bulundu.
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4
Dikkat-2
8 Nisan 201910:32
Su kadro ilk kuruldugu zamanki mac temposunu kaybetmis kosan pres yapan sayisi azalinca takim tekliyor. Bakmayin 3 puan alamadik diye uzuluyoruz da 4-5 tane yiyebilirdik de. Altay sagolsun. Boyle kotu bir ooyunda one gecmisiz ama yine sacma sapan hareketler . Bizim sag bek yol gecen hani. Yine pas vermek yerine zorlamalar. Sut cekmeme. Mac sonunda bile su kotu oyunda tam bizim hizli pyunculara uygun oyun yapisi olan fb defansi var. Kac firsat yakaladik. Nereye kadar girmeye zorluyorlar anlamadim. İyi bir sutla isi bitirirlerdi. Moulin neden kayboldu anlamiyoruz. 90 da oyuncu degistiriyoruz. Amac oyuna mudahalemi yokda vakit gecirmemi . Puan onemli ama uzuldugumuz millet catir catir oynayip puanlari toplatken bizim hala bir puan iyi dememiz. Bir de onumuzdeki hafta onemli kayseri maci var ve orhil cezali oldu. Gereksiz yerde sari kart gordu. Tam kontra oynayacagin macta en onemli silahin yok. Canterosun frikigi akla ziyan ,. Bu takim sut cekmeyi bilmedigi gibi frikik atmayi da bilmiyor. Bunlar calisilmadi gereken konular. Kayseri konya maclarindan en az 3 puan alamazsak isimiz cok zor
3
Dikkat
8 Nisan 201909:58
Arada iyi calismamisiz. Takimda dusus var. Bu oyun ve anlayisla kumede kalamayiz. Tek sansimiz alttaki takimlarin boyle puan kaybetmesi olur ki bursa ve goztepenin maclari bize gore daha rahat. Tamam bir puan da iyi diyebiliriz cunku hicbirsey oynamdan tam uygulamamiz gereken taktikle golu bulduk one gectik. 1-0 ondeyken nasil oynanir takim bilmiyor. Defans atkadi bosluklari degerlendirecek hicbirsey yapmadik. Sozde atak yapiyoruz 4-5 kisi top kaptiriliyor ve kontra yiyoruz. Halbuki defans saglam tutulup hizli cikilda gol bulabilirdik. Geriye yardim yok. Yedigimiz golde iki kisi ceza. Sahasi kosesinde seyrediyor kosup bassalar boyle rahat yemeyiz.
2
irfan
8 Nisan 201909:11
öncelikle defans sağ taraf güçlendirilmeli. bu satırları yazarken 25 numaralı futbolcumuzun adını bir an unuttum golde bile seyretti hafiften kosup fenerliye baskı bile yapmadı. kayseri karşısında defansa dönük oynayıp ilerde iki topçu ile gol aramak lazım yoksa dağılırız
1
Serdar06
7 Nisan 201921:50
Hoca istifa et lütfen.Neden geç değişiklik yaptın sorusuna cevap vermedin. Orta saha dökülüyo.38 lik sedat sacho yürüyo.Gol geliyorum dedi fenerin ama sen duyamadın.Moke ve Moulini 50-55 dk sokmalıydın.Milli arada yatmışınız.Takımın kondisyonu sifir kötü.Bu takım kimi yenecek bu kondisyonla.Lütfen istifa et.Mesut Bakkal ivedi gelmeli.Yoksa düşeceğiz
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