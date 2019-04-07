Gençlerbirliği, Süper Lig'e koşuyor

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği, 28. hafta mücadelesinde Giresunspor'un konuğu oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da skor tabelası uzun süre değişmedi. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Gençlerbirliği adına sahneye çıkan Yasin Pehlivan takımını 1-0 öne geçirdi ve müsabaka bu golle sona erdi.

Gençlerbirliği, Giresunspor deplasmanında kazandığı galibiyetle 58 puana ulaştı ve Süper Lig yolunda kritik bir zafer elde etti.

28 puanda kalan Giresunspor ise kümede kalma savaşında önemli bir yara aldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Renan Foguinho, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Ozan Can Kökcü (Dk. 89 Emre Nefiz), Landel, Tevfik Altındağ, Tanase, Muhammet Reis (Dk. 64 Volkan Okumak), Dauda (Dk. 53 Adama Ba)

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Erdem Özgenç (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Matei (Dk. 66 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz (Dk. 82 Berat Ayberk Özdemir), Mert Nobre, Stancu

Gol: Dk. 86 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 39 Alper Uludağ, Dk. 65 Luccas Claro, Dk. 69 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 77 Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 49 Ozan Can Kökcü, Dk. 76 Tanase (Giresunspor)