Eryaman'da 2 gol, 2 kırmızı kart

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 1 puanla yetindi. Ev sahibi ekip, Boyd'un ilk yarıdaki golüyle 1-0 öne geçti. Maç boyunca üstün olan Fenerbahçe, 67'de Hasan Ali Kaldırım ile skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve iki takımın da 10'ar kişi tamamladığı karşılaşma 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe, kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maç boyunca üstün bir oyun sergilerken; Ankaragücü ani ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Ev sahibi 42. dakikada da Boyd'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Fenerbahçe özellikle Valbuena'nın 57. dakikada Moses'ın yerine oyuna girmesiyle üstünlüğü iyiyce ele geçirdi. Rakip kaleyi ablukaya alan Ersun Yanal'ın öğrencileri, tek sayıyı ise 67'de Hasan Ali Kaldırım ile buldu.
87'de oyunda tansiyon yükseldi. Canteros ve Zajc arasında başlayan gerginliğe diğer oyuncular ve teknik heyet dahil oldu. VAR incelemesi sonrası Mete Kalkavan, Mehmet Ekici ile Ankaragücü'nden Canteros'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından iki ekip de puanını 32'ye çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10.' Mehmet Ekici, kendi getirdiği topu sol kanattan atağa destek veren Hasan Ali Kaldırım'a bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza alanı içindeki Mehmet Ekici'ye aktardı. Mehmet Ekici'nin vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı.
17.' Kullanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Altay Bayındır son anda köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi. Köşe atışından gelen topla son oynayan Soldado'nun vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
24.' Soldado'nun sağ taraftan ceza alanı içindeki Moses'a gönderdiği topa bu futbolcu dokunamadı.
GOL... Boyd
42.' MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un attığı topla defansın arkasında buluşan Boyd, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde bitirdi.
2. YARI
47.' Nabil Dirar'ın sağdan ortasında Moses, cezasahası sol içinde topla buluştu. Nijeryalının vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
56.' Hector Canteros soldan ilerleyip ortasını yaptı. Arka direkte Dever Orgill'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
59.' Hector Canteros sağdan korneri kullandı. Arka direkte Michal Pazdan'ın kaafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
62.' Valbuena'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Dopal altıpas ön çizgisi yakınında kafayı vurdu. Top az farkla sağ direğin yanından auta gitti.
65. Mehmet Ekici'nin ceza sahası sağ içinden penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Soldaro gelişine sert vurdu. Kaleci Altay soluna yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
GOL... Hasan Ali Kaldırım...
67.' Hasan Ali Kaldırım, soldan cezasahasına hareketlendi. Soldado ile ver kaç yapıp, cezasahası sol içinde kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Fenerbahçeli oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak Ankaragücü ağlarıyla buluştu.
70.' Kitsiou, Tolgay'la müdahelesinde cezasahası sağ ön çizgisi yakınında yerde kaldı. Hakem tehlikeli bölgeden serbest vuruşu gösterdi. Topun başına geçen Hector Canteros vuruşunda top sol direğin yanından auta gitti.
74.' Soldada, cezasahası içinde yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı beklerken; hakem Mete Kalkavan 'devam' dedi.
MEHMET EKİCİ CEZALI
87.' Canteros ve Zajc arasında başlayan gerginliğe iki takım futbolcuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Daha sonra Mehmet Ekici ile Tito arasında itişme yaşandı. Hakem Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrası Fenerbahçeli Mehmet Ekici ve Canteros'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Aynı pozisyonda kaleci Harun ise sarı kart gördü. Mehmet Ekici, Galatasaray derbisinde görev alamayacak.
MKE ANKARAGÜCÜ: 1 - FENERBAHÇE: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Sacko (Dk. 70 İlhan Parlak), Canteros, Sedat Ağçay (Dk. 76 Moke), Boyd (Dk. 90+1 Sadaev), Orgill
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 46 Ayew), Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 81 Zajc), Mehmet Ekici, Moses (Dk. 57 Valbuena), Soldado
Goller: Dk. 42 Boyd (MKE Ankaragücü), Dk. 67 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Canteros (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 5 Serdar Aziz, Dk. 45 Isla, Dk. 90+1 Harun Tekin (Fenerbahçe), Dk. 68 Pinto, Dk. 90+1 Moke, Dk. 90+2 Orgill (MKE Ankaragücü)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.