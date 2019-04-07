Eryaman'da 2 gol, 2 kırmızı kart

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 1 puanla yetindi. Ev sahibi ekip, Boyd'un ilk yarıdaki golüyle 1-0 öne geçti. Maç boyunca üstün olan Fenerbahçe, 67'de Hasan Ali Kaldırım ile skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve iki takımın da 10'ar kişi tamamladığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maç boyunca üstün bir oyun sergilerken; Ankaragücü ani ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Ev sahibi 42. dakikada da Boyd'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe özellikle Valbuena'nın 57. dakikada Moses'ın yerine oyuna girmesiyle üstünlüğü iyiyce ele geçirdi. Rakip kaleyi ablukaya alan Ersun Yanal'ın öğrencileri, tek sayıyı ise 67'de Hasan Ali Kaldırım ile buldu.



87'de oyunda tansiyon yükseldi. Canteros ve Zajc arasında başlayan gerginliğe diğer oyuncular ve teknik heyet dahil oldu. VAR incelemesi sonrası Mete Kalkavan, Mehmet Ekici ile Ankaragücü'nden Canteros'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından iki ekip de puanını 32'ye çıkardı.