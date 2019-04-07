Fuat Çapa: "Hayal satmaktan vazgeçelim"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Çapa, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Ligde son 4 maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Çapa, "Camia tarafından beklenmedik bir üç puandı. Bizim ise beklediğimiz üç puandı çünkü içeride de Osmanlıspor'u yenmiştik. O açıdan inancımız tamdı. Bugünkü galibiyet camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Bazı gerçekleri Eskişehir'in şehir olarak kabullenmesi lazım" diyen Çapa, şunları kaydetti:

"Bunu bugün söylemeyecektim, sezon sonuna saklayacaktım. Hayal kurmaktan, hayal satmaktan vazgeçelim. Eskişehirspor'un bütçesi gelecek 3-4 yıl boyunca bu ligde şampiyonluk hayali kuracak bir bütçe değil. Öyle beklentilerin içine girerseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. İşin ciddiyetini tam olarak algılayamadık veya biz anlatamadık. O arkadaşları dışlamak beni çok üzdü. Çünkü o çocuklar bizi 6 ay bekledi. Neden onlara sabrettiğimizi bugün hep birlikte görmüş olduk. İlk devreyi sadece 12 oyuncuyla oynadığımızı unuttuk. Kaç kişi kaldık da bizim çocuklar, öteki çocuklar hesabı yapmaya başladık. Bunların hepsi bizim çocuklarımız. Sabredelim sezonu güzel bir şekilde bitirelim."