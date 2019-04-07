Ankaragücü - Fenerbahçe 100. randevuda

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Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kritik karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Milli maçlar sebebiyle lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Demir Grup Sivasspor'a karşı kritik bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, aynı puanda bulunduğu MKE Ankaragücü önünde de kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

Haftaya 31 puanla 13. sırada giren teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi moral depolamayı da hedefliyor.

Bu sezon deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkati çeken Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 13 lig müsabakasının sadece 1'ini kazanabildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 galip tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de bu mücadele öncesi Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, MKE Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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100. randevu

İki takım arasında geride kalan 99 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 184 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 65 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

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Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 48 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 15 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 82, MKE Ankaragücü 32 gol attı.

Taraflar başkentte en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı, Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

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Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.