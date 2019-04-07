Özköylü: "Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum"

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osman Özköylü, hafta içinde Altınordu'yu deplasmanda mağlup ettiklerini hatırlattı.

Özköylü, "Üç gün önce çok zor bir maçı kazandık. Belki ligin en kaliteli takımlarından birini deplasmanda 3-0 yendik. Altınordu karşısında çok iyi bir oyun, direnç ortaya koyan takımımız bugün beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Beklentinin çok altında kaldık. Sahamızda oynadığımız son 3 maçı kaybetmiş olmak, ligin zirvesi için iddialı olmaya çalışan bir takım adına gerçekten büyük hayal kırıklığı." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında golün dışında pozisyonlarının bulunmadığını belirten Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gerçekten çok önemli bir eksik. Yediğimiz goller bizim adımıza çok üzücü. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyuna tutunmaya, direnç koymaya, pozisyon üretmeye çalıştık, 2-2'yi yakaladık. Penaltı pozisyonunu seyredenler, Karcemarskas'ın herhangi bir müdahalesinin olmadığını bize söylediler. Seyredenlerin sözüne göre konuşuyorum. Böyle bir şey varsa hakem için büyük bir hatadır. Bir takımın kaderini değiştirmektir. Bu lig için çok zayıf bir hakem. Çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Penaltıdan önce Magaye'ye yapılan faul var, devam ettiriyor. Kaleci zaten maçın 10 dakikasını yedi. Bunlar mazeret mi? Değil. Bugün gerçekten kötü bir oyun ortaya koyduk. Maçın içerisine girme noktasında çabamız yoktu. Bu yüzden büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."