Eryaman Stadyumu'ndan canlı yayınlar Klasspor TV'de

Yeni dönemde farklı projelerle okuyucuları ve izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Klasspor, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı öncesinde ve sonrasında da farkını ortaya koyacak.
Bu kritik maçtan saatler önce Eryaman Stadyumu'nda bulunacak olan Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas ve Editörümüz ve Ankaragücü muhabirimiz Ahmet Sülak, Klasspor TV'nin Youtube ve Facebook kanalından canlı yayın yaparak maç hakkında son dakikaları verip kadroyu ve oyun yapılarını değerlendirecek.
Bu canlı yayına, Ankara spor basınının emektar isimleri, önemli muhabirler ve farklı konuklar katılarak Ankaragücü - Fenerbahçe maçını derinlemesine masaya yatıracak.
Saat 14.00'te başlaması planlanan bu canlı yayınımızı, Klasspor TV Facebook ve Klasspor TV Youtube hesaplarından rahatlıkla izleyebilirsin. Klasspor TV'nin Youtube kanalında bulunan 'bildirim al' butununa bastığınız an ise canlı yayın başladığı an bildirim alabilirsiniz.
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının bitiminin ardından ise, usta gazeteciler tarafından maçlar değerlendirilmeye devam edilecek ve iki takımın da teknik direktörünün açıklamaları sizinle olacak.
Klasspor'u ve Klasspor TV'yi izlemeye devam edin.
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