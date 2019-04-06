﻿
Mansur Yavaş'tan Ankaragücü'ne ilk destek: "Maça geliyor"
﻿
Site İçi Arama
﻿

MANSUR YAVAŞ'TAN ANKARAGÜCÜ'NE İLK DESTEK: "MAÇA GELİYOR"

Mansur Yavaş'tan Ankaragücü'ne ilk destek: "Maça geliyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını izlemek için Eryaman Stadyumu'na gelerek Başkent ekibine destek olacak.

1891 Okunma

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını izlemek için Eryaman Stadyumu'na gelerek Başkent ekibine destek olacak.

Süper Lig’de haftanın karşılaşması olarak nitelendirilen Ankaragücü – Fenerbahçe maçına 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş’ın geleceği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan itiraz sürecinin bitmesinin ardından ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’  mazbatasını alacak olan Mansur Yavaş, görevine başlamadan önce verdiği sözü tutup öncelikli olarak stadyuma gelerek Ankaragücü’ne destek olacağı ifade edildi.

Seçim döneminde Ankaragücü’ne maddi ve manevi anlamda yardımlarını esirgemeyeceğini her platformda vaat eden Başkan Yavaş, mazbatasını almadan Eryaman Stadyumu’na gelerek sözünde ne kadar samimi olduğunu göstereceği belirtildi.

Seçimin öncesinde ve sonrasında Başkent ekibinin düştüğü dar boğaz hakkında bilgi aldığı bilinen Başkan Yavaş’ın Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile de fikir alışverişi yapacağı bildirildi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK
Ankaragücü - Fenerbahçe 100. randevuda
Eryaman Stadyumu'ndan canlı yayınlar Klasspor TV'de
Orhan Kemal Erkılıç'ın mutlu günü
Minik taraftar topunu satıp Fenerbahçe'ye bağış yaptı
Yine Mustafa Kaplan, yine Fenerbahçe maçı
1
Ankaragücü, "çok özel" konuklarını ağırladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Ankaragüçlü
7 Nisan 201900:50
Laf zamanı değil icraat zamanı... Atkı takıp maça gelmek marifet değil maddi açıdan destekle... Madem ki samimisin hafriyat gelirlerini beş yıllığına ANKARAGÜCÜ'müze ver ve samimi olduğunu kanıtla...
﻿