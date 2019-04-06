Mansur Yavaş'tan Ankaragücü'ne ilk destek: "Maça geliyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını izlemek için Eryaman Stadyumu'na gelerek Başkent ekibine destek olacak.

Süper Lig’de haftanın karşılaşması olarak nitelendirilen Ankaragücü – Fenerbahçe maçına 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş’ın geleceği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan itiraz sürecinin bitmesinin ardından ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’ mazbatasını alacak olan Mansur Yavaş, görevine başlamadan önce verdiği sözü tutup öncelikli olarak stadyuma gelerek Ankaragücü’ne destek olacağı ifade edildi.

Seçim döneminde Ankaragücü’ne maddi ve manevi anlamda yardımlarını esirgemeyeceğini her platformda vaat eden Başkan Yavaş, mazbatasını almadan Eryaman Stadyumu’na gelerek sözünde ne kadar samimi olduğunu göstereceği belirtildi.

Seçimin öncesinde ve sonrasında Başkent ekibinin düştüğü dar boğaz hakkında bilgi aldığı bilinen Başkan Yavaş’ın Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile de fikir alışverişi yapacağı bildirildi.