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Orhan Kemal Erkılıç'ın mutlu günü
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ORHAN KEMAL ERKILIÇ'IN MUTLU GÜNÜ

Orhan Kemal Erkılıç'ın mutlu günü

Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Orhan Kemal Erkılıç, Cemre Eda Yar ile dünya evine girdi.

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Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Orhan Kemal Erkılıç, Cemre Eda Yar ile dünya evine girdi.

İncek Pelops Hotel’de gerçekleşen düğüne, çok sayıda davetli ve Ankara spor basınından tanıdık yüzler katılarak Erkılıç ve Yar ailesine tebriklerini iletti.

Klasspor ailesi olarak Orhan Kemal-Cemre Eda Erkılıç çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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