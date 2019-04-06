Osmanlıspor, evinde Eskişehirspor'a çarpıldı!

Gol düellosuna dönüşen mücadelede konuk Eskişehirspor, rakibini 4-2 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Osmanlıspor'un golleri 20. ve 78. dakikalarda Magaye Gueye'den gelirken Eskişehirspor'da Emre Güral; 26., 44. ve 89. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Konuk ekibin son golü ise 90. dakikada Erdal Akdarı'dan geldi.
Eskişehirspor, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretini başkentte bitirirerek puanını 28'e yükseltti.
Osmanlıspor ise bir maç fazlasıyla Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin 4 puan gerisinde, 51 puanla üçüncü sırada kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew, Lumanza (Dk. 59 Privat), Ayuk (Dk. 74 Beykan Şimşek), Sinan Kurt (Dk. 46 Burhan Eşer), Magaye
Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 90 Sekidika), Furkan Balaban, Sissoko, Milinkovic, Emre Güral (Dk. 90+2 Berkay Tolga Dabanlı)
Goller: Dk. 20 ve 78 Magaye (Osmanlıspor), Dk. 26, 44 ve 89 (Penaltıdan) Emre Güral, Dk. 90+4 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 82 Melih Ağa (Eskişehirspor), Dk. 87 Caner Arıcı, Dk. 90+1 Anıl Karaer (Osmanlıspor)
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