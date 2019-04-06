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Altay'da Kappel'in yıldızı parlıyor
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ALTAY'DA KAPPEL'İN YILDIZI PARLIYOR

Altay'da Kappel'in yıldızı parlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel, üst üste attığı gollerle Türkiye kariyerindeki en başarılı performansını yakaladı.

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Sezonun ilk yarısında 3 gol kaydeden Kappel, ikinci devre oynadığı karşılaşmalarda 5 kez daha rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

Denizlispor'da 2016-17 sezonunda 8 gol kaydeden Kappel, geçen sezon yine yeşil-siyahlı formayla 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Hollandalı kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla 1 gol daha atması halinde Türkiye'deki kendi gol rekorunu kırmış olacak.

Kappel, 2012-13'te Yunanistan 2. Ligi'nde Doksa Dramas formasıyla 13 gol atarak en skorer sezonunu yaşadı.

 
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