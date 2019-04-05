Yine Mustafa Kaplan, yine Fenerbahçe maçı

Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü haftanın maçı niteliğinde oynanacak Ankaragücü – Fenerbahçe karşılaşması öncesinde iki takım da çalışmalarını bitirdi.

Ligde 31 puanı bulunan iki sarı-lacivertli takımın mücadelesi öncesinde, Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında yakın tarihte oynanan bir karşılaşma, Başkent ekibinin taraftarlarının hafızasına kazınmış bir şekilde duruyor.

2004-05 sezonunun son haftalarına doğru; Sakaryaspor’a 7-2, Beşiktaş’a 4-1 ve Ankaraspor’a 5-2 yenilen Ankaragücü, ligde kendisini oldukça kötü bir pozisyona düşürmüş ve küme düşme hattında kendisini bulmuştu.

Bu kötü sonuçların ardından Yılmaz Vural ile yollar ayrılmış ve yerine alt yapı koordinatörü Adnan Şentürk ve yardımcısı olarak da şu an Ankaragücü’nün Teknik Direktörü ve o dönem 38 yaşında olan Mustafa Kaplan getirilmişti.

Adnan Şentürk ve Mustafa Kaplan’ın takımın başına geçmesinin ardından üst üste zorlu maçlara çıkan Ankaragücü, 2004-05 sezonunda ligi şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe’yi 32. haftada Ankara’da ağırlamış ve 71. dakikada Cenk İşler’in penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenerek belki de küme düşmekten kurtulmuştu.

Bu galibiyetin baş mimarlarından biri olan Mustafa Kaplan, bu maçın ardından geçen yaklaşık 14 sene sonra bu sefer Ankaragücü’nün teknik direktörü oldu ve yine aynı zorlukta bir Fenerbahçe müsabakası onu bekliyor.

Mustafa Kaplan yönetimindeki Ankaragücü’nün Fenerbahçe ile oynayacağı bu kritik karşılaşma, Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak bu müsabakayı, Mete Kalkavan yönetecek.