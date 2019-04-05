Dünden bugüne yardım kampanyaları

Futbol kulüpleri mali açıdan kritik bir süreçten geçiyor. Artan borçlar yönetimleri yeni arayışlara yönlendiriyor. Yardım kampanyaları da başvurulan yöntemlerden biri. Fenerbahçe kulübü de taraftarının karşısına bir kampanya ile çıktı.

Geçmişte de kulüpler bu yola başvurmuşlardı.

Galatasaray, 2006 yılında cep telefonu mesajıyla taraftarından destek istedi. Dönemin yöneticilerinden Adnan Polat'ın çağrısı üzerine başlayan kampanyada 5 milyon dolar gelir elde edilmişti.

Galatasaray camiası 2016 yılında da Başkan Dursun Özbek'in çağrısıyla, "Tek bilek, tek yürek" sloganıyla bir araya geldi.

Taraftarlara 10 lira ücretle kulüp mağazalarında bileklik satışı yapılmış, bu kampanyadan 11 milyon lira kazanç sağlanmıştı.

Galatasaray, geçen yıl da "Sarı Cuma" parolasıyla taraftarını mali desteğe çağırdı. Başkan Mustafa Cengiz, taraftarlardan kulüp mağazasından alışveriş yapmasını istemişti.

Beşiktaş ise 2011-2012 sezonunda "FEDA" sloganıyla tasarruf tedbirleri aldı. Futbolculardan maaşlarında indirime gitmesi istendi. Transferde de genç ve maliyeti düşük futbolcularla öncelik verildi.

Kocaelispor'dan Orduspor'a, Kardemir Karabükspor'dan Eskişehirspor'a çok sayıda Anadolu kulübü de maddi kaynak sağlamak için kampanyalar düzenlemişti. Ancak bu kampanyalardan beklenen gelir sağlanamadı.