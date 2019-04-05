Galatasaray'a mahkemeden haber geldi

Galatasaray yönetiminin beklediği karar geldi. Mahkeme, Mali Genel Kurul'da yönetimin idari yönden ibra edilmemesi kararına ilişkin tedbir konulması talebini kabul etti. Böylece mevcut yönetimin görevine devam etmesinin ve olası genel kurulda seçime girmesinin yolu açıldı.

23 Mart'ta yapılan Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Yönetim ile birlikte Denetleme Kurulu’da ibra edilmemişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi hukuki süreci başlatmıştı.

Mahkemeden kısa süre içinde yönetime müjdeli haberler geldi. İlk karar, 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, Denetleme Kurulu için yapılan tedbir başvurusunu onayladı.

Ardından gözler Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, tedbir talebiyle başvurduğu 27. Asliye Hukuk Mahklemesi'ne çevrildi. 27. Asliye Hukuk Mahklemesi'nin de tedbir talebini onaylaması Galatasaray Yönetimi’nin elini güçlendirdi.

Albayrak: "Seçime gitme zorunluluğu ortadan kalktı"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, söz konusu kararı, "Tüzükte var olan seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı. Görevimizin başındayız" ifadesiyle değerlendirdi.

Seçim konusunun artık kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin kararı olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Şu anda öyle bir mecburiyet yoktur, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu anda görevimizin başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemeye kendisinin başvurduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Başka arkadaşlarımızın başvuruları vardı. Denetleme kurulu da ibra edilmemişti, onlar da mahkemeye başvurmuştu. Onunla ilgili dün mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bugün de benim yönetim adına yaptığım başvuruda karar verildi, yönetim adına yaptığım itiraz kabul edildi. Şu anda bir problem yok."

Mustafa Cengiz de aday olabilecek

Böylece, mahkeme nihai kararını verene kadar 1 ay içinde seçime gitme zorunluğu ortadan kalktı; Mustafa Cengiz ve ekibinin yönetimde kalmasının önü açıldı. Ayrıca yönetimin alacağı olası bir seçim kararında Başkan Cengiz'in aday olmasının önünde bir engel kalmadı.

Yarsuvat: "Mahkemenin kararı doğrultusunda uygulamada bulunulacak"

Yaşanan bu süreci Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat da değerlendirdi.

Mustafa Cengiz'in seçim kararı alarak aday olabileceğini belirten Yarsuvat, mahkemenin kararı doğrultusunda uygulamada bulunacaklarını söyledi.

Yusuf Günay'ın talebi de onaylandı

Bu arada Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da mali genel kurulda idari ibrasızlıkla alakalı 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı ihtiyatlı tedbir talebi onaylandı.