Ankaragücü'nden şehidine vefa

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2018 yılının ilk günlerinde Suriye’nin Halep ilinin Afrin ilçesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk şehiti olan ve sıkı bir Ankaragücü taraftarı olduğu bilinen Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan adına Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye’nin en önemli Türkmen yerleşim birimlerinden olan Çobanbey’de bir ‘Kültür Merkezi’ inşa edildi.

Şehit Musa Özalkan’ın vasiyeti üzerine Kurt-Ar tarafından kurulan bu önemli Kültür Merkezi’nin desteği ile kurulan futbol takımının başarıları, sınırları aştı. Karşısına çıkan rakiplerini teker teker deviren futbol takımının oyuncularının bu gelişimi, Kurt-Ar Derneği’ni gururlandırdı.

Ankaragücü’nden vefa

Şehidin emaneti olan Musa Özalkan Kültür Evi'nin Futbol Takımı’na ilk desteği ise MKE Ankaragücü’nün verdiği öğrenildi.

Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı’nın kurulma aşamasında, Ankaragücü yönetiminin ciddi destekte bulunduğu belirtildi. Sıkı bir Ankaragücü taraftarı olan Şehit Musa Özalkan’ın vasiyeti üzerine kurulan derneğin futbol takımına, Ankaragücü yöneticilerinin destek çıktığı ve spor malzemeleri konusunda gerekli yardımı ilk günden itibaren verdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli renklerle kurulan ve Ankaragücü armasını kullanan Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı’nın Ankaragücü yöneticilerinin daveti üzerine Ankara’ya geleceği öğrenildi. Yarın (05.04.2019) gerçekleşecek bu programda futbol takımı, önce Anıtkabir’i daha sonra da Beştepe Tesisleri’ne gelerek Ankaragücü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını ziyaret edeceği bildirildi.

Başkan Koçyiğit: “Ankaragücü, şehidimizin emanetlerine sahip çıktı”

Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit, şehidimiz Musa Özalkan adına inşa edilen ‘Kültür Merkezi’ ve futbol takımı kurulduğundan beri Ankaragücü’nün yakından ilgilendiğini belirtti. Ankaragücü yöneticilerinin takıma sahip çıktığını belirten Başkan Koçyiğit, “Takımı ilk kurduğumuzda, sosyal medyadan haberi paylaştık. O süreçte herhangi bir takımın bize destek olacağını oyuncularımız düşünmüyordu. Bu haberi duyurur duyurmaz, Ankaragücü yöneticileri bize ulaşarak maddi ve manevi desteklerini sundu. Hatta Ankaragücü oyuncularının, sevgilerinin ve desteklerini belirten bir videoyu bize göndermesi, futbolcuları çok memnun etti. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkılması, bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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Kurt-Ar’ın genel merkezi de ziyaret edilecek

Ankaragücü’nün yapacağı antrenmanı da izleyecek olan futbolcular, sarı-lacivertli futbolcularla tanışma ve konuşma fırsatı yakalayacakları ifade edildi. Beştepe Tesisleri’nden ayrıldıktan sonra ise Kurt-Ar Derneği’nin Ankara'daki genel merkezi ziyaret edeceği bilgisi verildi.

Cumartesi ve Pazar günü Ankara’yı gezecek olan Musa Özalkan Kültür Evi futbol takımı, Ankaragücü yöneticilerinin isteği üzerine hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü – Fenerbahçe maçını Eryaman Stadyumu’nda izleme fırsatı yakalayacağı da öğrenildi.