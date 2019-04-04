Mustafa Kaplan'ın 3 puan taktiği hazır

Süper Lig’de rahat bir nefes almak isteyen Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maç öncesinde yaptığı hazırlıkların ve çalışmalarının sonuna yaklaştı.

Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 haftada 11 puan alan sarı-lacivertli takım, ligde aynı puanda olduğu Fenerbahçe’yi yenerek geleceğe umutla bakmak istiyor.

Milli takımdan dönen oyuncuların da katılımıyla gerçekleşen son antrenmanlarda, Fenerbahçe karşısında sergilenecek olan taktiksel çalışmalar yapılarak hedefin 3 puan olduğu oyunculara anlatıldı.

Son oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Brice Djedje’nin iyileştiği ve son yapılan taktik antrenmanlarda formunun yüksek olduğu gözlendi. Teknik patron Mustafa Kaplan’ın bir aksilik olmazsa Djedje’ye Fenerbahçe karşısında ilk 11’de şans vereceği öğrenildi.

Devre arasında PAOK’tan kiralık olarak gelip takımda gösterdiği performansla sağ bek bölgesinde vazgeçilmez oyuncu durumuna gelen Yunan oyuncu Kitsiou, sakatlığı nedeniyle son 10 günde yoğun tedavi süreci geçirdi. Gördüğü tedavi sonucunda maçta oynayacak duruma gelen Kitsiou’nun son günlerde yapılan çalışmalara katıldığı belirtildi. Mustafa Kaplan ve ekibi tarafından maç gününe kadar gözetim altında tutulacak Kitsiou’nun maçta forma giyme şansının yüksek olduğu ifade edildi.

Milli takımlarından dönen Altay Bayındır, Michal Pazdan, Dever Orgill ve Hadi Sacko’nun herhangi bir sorunu olmadığı ve uzun uçak yolculuklarında yaşanan jet-lag probleminin yaşanmadığı belirtildi.

Son 6 karşılaşmada ilk 11 noktasında istikrarlı bir kadro oluşturan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın sistem ve diziliş anlamda radikal bir değişiklik yapmayacağı ancak bazı isimlere rakip oyuncular hakkında özel görevler vereceği öğrenildi.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması, Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Bu müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan yönetecek.