Gençlerbirliği taraftarları, "Şampiyon biziz" dedi

Yeni dönemde farklı projelerle karşınıza çıkmaya hazırlanan Klasspor, mikrofonlarını Gençlerbirliği taraftarlarına tuttu.
Gençlerbirliği – Boluspor maçı öncesinde, Eryaman Stadyumu’nda görüşlerini aldığımız Gençlerbirliği taraftarları, takımın son durumu ve şampiyonluk yolundaki inançlarını, Klasspor TV kameralarına aktardı.
Gençlerbirliği’ni tekrar Süper Lig’de göstermek istediklerini belirten taraftarlar, bu sezonun kazasız bir şekilde mutlu sonla biteceğini belirttiler.
Klasspor mikrofonunu Gençlerbirliği - Boluspor maçı öncesi taraftarlara uzattık. Gençlerbirliği şampiyon olabilecek mi? Boluspor maçı öncesi skoru kimler tahmin edebildi. Hepsi sadece Klasspor taraftar mikrofonunda...
Gençlerbirliği taraftarlarının, takımları hakkındaki görüşleri ise şu şekilde:
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