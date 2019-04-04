"Artık herkes farklı bir Kamara izleyecek"

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Fransız futbolcu Aboubakar Kamara, TRT SPOR’un sorularını yanıtladı.

Sakatlığından dolayı geldiği günden beri pek fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcu, “Gelir gelmez benim de istemediğim bir sakatlık yaşadım. Toparlanmaya çalıştım ama o talihsizliği bir türlü atlatamadım. Şimdi bundan sonra normal bir Kamara izleyeceğiz hep beraber” dedi.

Galatasaray ile oynadıkları kupa maçında oyuna sonradan giren Kamara “Tekrardan sahada olmak beni çok mutlu etti. Ama o yakaladığım bire bir pozisyonu gole çevirsem daha güzel olacaktı. Takım olarak performansı değerlendirdiğimde iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray büyük bir camia, büyük bir kulüp ve çok iyi bir takımı var. Oradan, o stattan bir beraberlik almak iyi bir sonuç bence” ifadesini kullandı.

Kamara, Cumartesi günü yine Galatasaray ile karşılaşacakları maç hakkında ise “Gol atmaktan öte takımı kazandırmaya çalışıyorum. Burada da böyle olacak inşallah. Eğer sakatlık olmazsa bundan sonra farklı bir Kamara izlenecektir” açıklamasını yaptı.



Kamara, takımdaki geleceğinin ise sezon sonu belli olacağını söyledi.