﻿
Trabzonspor'dan Durica'ya 400 bin avro
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR'DAN DURİCA'YA 400 BİN AVRO

Trabzonspor'dan Durica'ya 400 bin avro

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesine karar verdi.

247 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesini kararlaştırdı.

TFF Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Durica ile Trabzonspor arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını incelediği ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun bu konuda daha önce aldığı kararın kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, davacı Slovak futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400 bin avro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verildiği kaydedildi.

 
ETİKETLER #Trabzonspor
Ankaragücü'nden şehidine vefa
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
1
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu
Ağaoğlu: "Kulübün onurlu duruşunu sırtlanan futbolcularımız var"
"Visca, Türkiye’nin Ronaldo’su"
Futbolda 8 kural değişti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿