Fenerbahçe’de tarihi gün

Kulüp Başkanı Ali Koç, saat 19.07'de FB TV'de katılacağı programda kampanyayı başlatacak.
Başkan Koç, ünlü isimlerin de katılacağı tanıtımda, kampanyayla ilgili ayrıntıları da anlatacak.
Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, "İlk önce ben elimi taşın altına koyacağım" demişti.
Fener Ol Kampanyasındaki hedef, geniş bir katılımla 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon lira toplamak.
Sarı lacivertliler bu kampanyayla birlikte ekonomik anlamda elini rahatlatmayı hedefliyor.
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