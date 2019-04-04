Onyekuru’nun alternatifi Babel

Galatasaray, bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son haftalardaki oyunuyla eleştirilen Henry Onyekuru'ya teknik direktör Fatih Terim sahip çıksa da Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'da günleri artık sayılı.

Diagne'ye yeterli desteği veremeyen Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Everton kulübüne 21 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, olumsuz bir durumda Ryan Babel'e yönelecek.

Ara transfer döneminde Fulham ile 6 aylık sözleşme imzalayan Babel, takımının ligden düşmesiyle ayrılma kararı aldı.

Donk'un da menajerliğini yapan Winny Haatrecht ile temasa geçen yönetim, Hollandalı yıldız için nabız yokladı.

Donk gibi Babel'e de performans odaklı olarak 1+1 yıllık sözleşme düşünülüyor.

Fatih Terim'in de transferine olumlu baktığı 32 yaşındaki futbolcu, Çin veya Körfez ülkelerinden astronomik teklif almazsa, bonservis bedeli ödenmeden Galatasaray'a imza atabilir.

Fulham formasıyla İngiltere Ligi'nde 11 maça çıkan Babel, 3 gol attı.