Fenerbahçe tüm yayınlarını durdurdu

Fenerbahçe Kulübü, bu akşam duyuracağı kampanya öncesi tüm iletişim kanallarını kapattı.

FB TV'nin yanı sıra kulübün sosyal medya hesaplarına da ulaşılamıyor. Ayrıca Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bulunan Alex de Souza heykelinin de üstü siyah bir bezle örtüldü.

Fenerbahçe Kulübü'nden resmi bir açıklama gelmezken 4 sene önce Çaykur Rizespor maçı dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasından sonra olayın faillerinin bulunmaması nedeniyle, kulüp televizyonu, internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını tepki amaçlı dondurduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

2014-2015 sezonunda Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Maçın ardından kafile Trabzon Havalimanı'na gitmek için otobüs ile Rize'den Trabzon'a hareket etmişti. Futbolcu ve yöneticileri taşıyan otobüs, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran, takımın doktoru tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.