"Ersun Yanal’a minnettarım"

Fenerbahçe'nin devre arasında Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc, teknik direktör Ersun Yanal'dan övgüyle bahsetti.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Sloven orta saha, "Hocamızın çok iyi bir teknik direktör olduğunu söylemeliyim. 2 aydır buradayım ama bu süre bile onun çalışma metotlarını anlamam için yeterli oldu" dedi.

Yanal'la çalıştığı için mutlu olduğunu belirten Zajc, "Hocamız, hem bana çok fazla saygı duyuyor, hem de inandığını gösteriyor. O nedenle kendisine minnettarım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer sürecini de anlatan Miha Zajc, "28 şampiyonluğu olan büyük bir kulübe geldim. Empoli’de çok da iyi bir dönem geçirmiyordum. Fenerbahçe’den teklif aldığımda fazla düşünmeme gerek kalmadı" şeklinde konuştu.

İyi bir sezon geçirmediklerini ifade eden Zajc, kalan haftalarda daha başarılı olacaklarını söyledi.