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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek

6 Nisan Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

8 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
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