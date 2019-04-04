Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
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