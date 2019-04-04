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İşte Spor Toto 1 Lig'de 28. haftanın hakemleri
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İŞTE SPOR TOTO 1 LİG'DE 28. HAFTANIN HAKEMLERİ

İşte Spor Toto 1 Lig'de 28. haftanın hakemleri

Ligin 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

6 Nisan Cumartesi:

14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu

19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek

19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: Erkan Engin

7 Nisan Pazar:

14.00 Ümraniyespor-Hatayspor: Özgür Yankaya

16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan

16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor: Alper Ulusoy

8 Nisan Pazartesi:

19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep: Mert Güzenge
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