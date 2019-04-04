İşte Spor Toto 1 Lig'de 28. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
6 Nisan Cumartesi:
14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu
19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek
19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: Erkan Engin
7 Nisan Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Hatayspor: Özgür Yankaya
16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan
16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor: Alper Ulusoy
8 Nisan Pazartesi:
19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep: Mert Güzenge
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.