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Bursaspor'da sakatlar can sıkıyor
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BURSASPOR'DA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Bursaspor'da sakatlar can sıkıyor

Bursaspor'da Diafra Sakho, Abdullahi Shehu, Onur Atasayar ve Barış Yardımcı'nın Aytemiz Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

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Spor Toto Süper Lig'de 28 puanla 15'inci sırada bulunan Bursaspor'da gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi.

Ligde galibiyet serisi başlatmak isteyen Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçına büyük önem veriyor. 

Zorlu mücadele öncesinde Bursaspor'da sakat oyuncular ise can sıkıyor.

Diafra Sakho, Abdullahi Shehu, Onur Atasayar ve Barış Yardımcı'nın cumartesi günkü mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Bu gelişmelerin ardından teknik direktör Samet Aybaba, alternatif isimlere yöneldi. 

Tecrübeli teknik adamın, Alanya deplasmanında hücum hattında Umut Nayir'a görev vermesi beklenirken; savunmanın sağında ise Burak Kapacak'ın oynatmasına kesin gözle bakılıyor. 

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