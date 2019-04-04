﻿
"Visca, Türkiye’nin Ronaldo’su"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"VİSCA, TÜRKİYE’NİN RONALDO’SU"

"Visca, Türkiye’nin Ronaldo’su"

Edin Visca'ya milli takımdaki arkadaşlarından övgü yağdı. Dzeko, "Visca, rahatlıkla Premier Lig'de oynayabilir" dedi. Pjanic ise "Visca, Türkiye'nin Ronaldo'su" ifadesini kullandı

621 Okunma

Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya milli takımdaki arkadaşlarından övgü yağdı. Dzeko, "Visca, rahatlıkla Premier Lig'de oynayabilir" dedi. Pjanic ise "Visca, Türkiye'nin Ronaldo'su" ifadesini kullandı.

Bosna Hersek milli takımının yıldızları, Edin Dzeko ve Miralem Pjanic, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'dan övgüyle bahsetti.

Fanatik Gazetesi’ne konuşan Dzeko "Visca, rahatlıkla Premier Lig'de oynayabilir, bundan sonraki durağı İngiltere ya da İtalya olacaktır. Onunla aynı takımda forma giymek isterim" dedi.

Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten Dzeko, "2 yıl önce Galatasaray beni istediğinde taraftarların ne kadar ateşli olduğunu anlamıştım" ifadesini kullandı.

Cristiano Ronaldo ile birlikte Juventus'ta oynayan Miralem Pjanic ise "Edin Visca, Türkiye'nin Ronaldo'su" açıklamasını yaptı.

Visca'nın çalışkanlığını, Ronaldo'ya benzettiğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Visca, Her zaman yüzde yüzünü sahaya vermeye çalışıyor. Çok iyi bir oyuncu, kendisini Avrupa’da da ispatlayabilecek bir oyuncu." açıklamasını yaptı.
Yiğiner: "Sadece transfer yasağını kaldırırken destek aldık"
Futbolda 8 kural değişti
TFF 3. Lig'de 29. hafta tamamlandı
Spor Toto 1. Lig'de haftanın görünümü
Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi
Kaplan: "Beni Türk futboluna kazandıran Ersun Yanal'dır"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿