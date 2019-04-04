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Sahaya önce köpek sonra taraftar girdi
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SAHAYA ÖNCE KÖPEK SONRA TARAFTAR GİRDİ

Sahaya önce köpek sonra taraftar girdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor ile Bucaspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan ve Muğlaspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşma sırasında sahaya önce köpek girdi, ardından taraftar.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken top ile oynamak isteyen köpek sahaya girdi. Futbolculardaki topun peşine takılan köpek, uzun süre topun peşinden gitti. Maçın orta hakemi Murat Türkoğlu topu eline alınca köpek bu defa hakemin etrafında dönmeye başladı. Saha dışına çıkarılan köpek tekrar sahaya girmesi üzerine Bucaspor’lu bir futbolcu köpeği kucaklayarak tekrar saha dışına taşıdı. 

Muğlaspor’un 1-0 üstün bitirdiği karşılaşma öncesinde iki takımın taraftar grubu arasında karşılıklı iyi niyet tezahüratları yapılmasına rağmen, Muğla kapalı tribün sağ bölümünden yapılan tezahürat hem tribünleri gerdi.

Bu esnada Bucaspor’lu bir taraftar sahanın bir ucundan bir ucunu kat ederek Muğlaspor yedek kulübesine kadar gelerek tepki gösterdi. Bir anda karışan yedek kulübesi önü yöneticilerin ve teknik heyetin araya girmesi ile son buldu.  
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