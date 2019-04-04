Hakan Keleş: "Ligde inişli çıkışlı grafikler oluyor"

"Çılgınlar 58" taraftar grubu tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde söyleşi düzenlendi. Programa Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, futbolcular Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone ve Delvin N'Dinga ile yardımcı antrenör Mohammed Ali Kurtuluş katıldı.

Keleş, burada yaptığı konuşmada, kırmızı-beyazlı ekibin hafta sonu ligde İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı çok önemli bir maça çıkacağını söyledi. Karşılaşma öncesinde moral açısından düzenlenen programın önemli olduğunu belirten Keleş, taraftar grubuna teşekkür etti.

Göreve geliş süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Keleş, "Başkanımız, Beşiktaş maçına takımı benim hazırlamamı istedi. Maçtan önce de bana anlattı, 'Bak Bülent hocayı da böyle hoca yaptım, yine bir Beşiktaş maçı sen gel senle devam edelim' dedi. Biz de oyuncularla beraber çok iyi hazırlandık. Benim için kritik bir maçtı. Allah'a şükür maçı aldık iyi bir birliktelik ve iyi bir galibiyetle bana güvenenleri mahcup etmedim. Sonuçta iyi bir grafik yakaladık ve inşallah böyle devam ederiz." dedi.

"Ligde inişli çıkışlı grafikler oluyor"

Tek hedefinin Sivasspor'un başarısı olduğuna vurgu yapan Keleş, şöyle devam etti:

"Ligde inişli çıkışlı grafikler oluyor, her maçta aynı performansı bekleyemezsiniz. Bizim amacımız futbolcuların performansını yükseltmek. Çok kötü oynadığımız maçlar olmadı. Futbol geniş bir bakış açısı içerir. Size göre kötü, bana göre iyi oynamışızdır. Elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman kötü oyunlar oluyor ama her zaman başarılı olamazsınız zaten. Büyük camialar bile bir sürü sıkıntılar yaşıyor ama biz oyun olarak çok kötü durumlara düştüğümüzü zannetmiyorum. Son haftalarda sonuçlarda biraz talihsizlikler yaşadık. Düzeltmek için uğraşıyoruz, günlerce antrenman yapıyoruz inşallah düzelecek."

"Transfer yapmak kolay değil"

Kırmızı-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde şartlar gereği Brezilyalı oyuncu Robinho ve bazı futbolcular ile ayrılık yaşadığını anımsatan Keleş, o boşluğu doldurmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Transfer sürecinin zor geçtiğine işaret eden Keleş, şunları kaydetti:

"Şartlar gereği Robinho ile yolları ayırdıktan sonra birçok isim üzerinde çalıştık. 4 oyuncu aldık, 5 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Görüştüğümüz oyuncular vardı fakat transfer kolay değil, birçok sorunlar çıkıyor. Oyuncuyla anlaşıyorsunuz vergi problemi bile çıkıyor. Menajerler, maddiyatlar, bir sürü sıkıntılar. Oyuncuyu ikna ediyorsunuz eşini ikna edemiyorsunuz. Transferde kulüp menfaatleri çok önemli. Oynayan oyuncularımıza güvendik, kadromuzda sıkıntı yaşamıyoruz. Kone'nin iki haftalık sıkıntısı oldu, çok fazla sakatlık problemleri yaşamıyoruz. Genç oyuncularımıza da şans veriyoruz onlar da bu şansı iyi değerlendiriyor. Kadromuza güvendik oyuncularımızın hepsinden memnunuz bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah bizi mahcup etmeyecekler."

Futbolcular ise öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Programın sonunda "Çılgınlar 58" taraftar grubu tarafından Keleş ve futbolculara teşekkür belgesi verildi.