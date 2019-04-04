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TFF 3. Lig'de 29. hafta tamamlandı
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TFF 3. LİG'DE 29. HAFTA TAMAMLANDI

TFF 3. Lig'de 29. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 29. hafta gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı.

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TFF 3. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Gruplarda liderler değişmedi.

Ligin 29. haftasının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğini sürdürdü.

1. Grup

Artvin Hopaspor-Şile Yıldızspor: 2-1

Körfezspor-Batman Petrolspor: 0-2

Erzin Belediyespor-Yomraspor: 3-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-4

Nevşehir Belediyespor-Gebzespor: 1-1

Nazilli Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Tire 1922-Ergene Velimeşespor: 3-0

Kozan Belediyespor-Erbaaspor: 1-2

2. Grup'ta 29. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşı karşıya geldi. Lig sonuncusu Bergama temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazandı ve puanını 15'e yükseltti. 

Bu sonuca rağmen bitime 5 hafta kala 15. Kemerspor 2003'ün 17 puan gerisinde bulunan Bergama Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti.

Ligde haftaya zirvede giren Kırşehir Belediyespor ise liderliğini sürdürdü.

2. Grup

Elaziz Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-1

Esenler Erokspor-Osmaniyespor: 1-1

Alibeyköyspor-Ofspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Düzcespor-Altındağ Belediyespor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-1

Kemerspor 2003-Pazarspor: 2-0

Karşıyaka-Bergama Belediyespor: 0-2

3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare de liderliklerini korudu.

3. Grup

Cizrespor-Turgutluspor: 0-0

Bayburt İl Özel İdare-Kocaelispor: 3-1

Karacabey Belediyespor-Bağcılarspor: 1-0

Muğlaspor-Bucaspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1

1461 Trabzon-Payasspor: 1-2

Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-4

Yeni Çorumspor-Diyarbekirspor: 2-0
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