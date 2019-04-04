TFF 3. Lig'de 29. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Gruplarda liderler değişmedi.
Ligin 29. haftasının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğini sürdürdü.
1. Grup
Artvin Hopaspor-Şile Yıldızspor: 2-1
Körfezspor-Batman Petrolspor: 0-2
Erzin Belediyespor-Yomraspor: 3-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-4
Nevşehir Belediyespor-Gebzespor: 1-1
Nazilli Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Tire 1922-Ergene Velimeşespor: 3-0
Kozan Belediyespor-Erbaaspor: 1-2
2. Grup'ta 29. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşı karşıya geldi. Lig sonuncusu Bergama temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazandı ve puanını 15'e yükseltti.
Bu sonuca rağmen bitime 5 hafta kala 15. Kemerspor 2003'ün 17 puan gerisinde bulunan Bergama Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti.
Ligde haftaya zirvede giren Kırşehir Belediyespor ise liderliğini sürdürdü.
2. Grup
Elaziz Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-1
Esenler Erokspor-Osmaniyespor: 1-1
Alibeyköyspor-Ofspor: 1-1
Kırşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Düzcespor-Altındağ Belediyespor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-0
Van Büyükşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 4-1
Kemerspor 2003-Pazarspor: 2-0
Karşıyaka-Bergama Belediyespor: 0-2
3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare de liderliklerini korudu.
3. Grup
Cizrespor-Turgutluspor: 0-0
Bayburt İl Özel İdare-Kocaelispor: 3-1
Karacabey Belediyespor-Bağcılarspor: 1-0
Muğlaspor-Bucaspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1
1461 Trabzon-Payasspor: 1-2
Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-4
Yeni Çorumspor-Diyarbekirspor: 2-0
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