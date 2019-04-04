Spor Toto 1. Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta tek maç haricinde tamamlandı.
Ligin 27. haftasında bugün 4 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor'u 1-0, Hatayspor, Birevim Elazığspor'u 3-1 yendi. Balıkesirspor Baltok ile Giresunspor 1-1, Abalı Denizlispor ile Altay 3-3 berabere kaldı.
Ligde ilk 2 sırada bulunan Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği haftayı birer puanla kapattırken Denizli temsilcisi, averajla oturduğu liderlik koltuğunu korudu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde mücadele eden Ümraniyespor, 27. hafta maçını 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacak.
Haftanın sonuçları
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kardemir Karabükspor-Adanaspor: 0-1
Altınordu-Osmanlıspor: 0-3
İstanbulspor-Eskişehirspor: 2-1
Gençlerbirliği-Boluspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: 1-0
Hatayspor-Birevim Elazığspor: 3-1
Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: 1-1
Abalı Denizlispor-Altay: 3-3
11 Nisan Perşembe
Adana Demirspor-Ümraniyespor
28. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın müsabaka programı
6 Nisan Cumartesi:
14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk)
19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)
7 Nisan Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)
16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)
19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Osmanlı)
19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk)
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