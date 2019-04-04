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TFF 2. Lig'de 29. hafta tamamlandı
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TFF 2. LİG'DE 29. HAFTA TAMAMLANDI

TFF 2. Lig'de 29. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.

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TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.

Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.

Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup

Tokatspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Fethiyespor-Kırklarelispor: 0-2

Tuzlaspor-BAK Spor: 3-3

Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: 3-0

Tarsus İdmanyurdu-Sivas Belediyespor: 5-0

Konya Anadolu Selçukspor-Şanlıurfaspor: 0-0

Darıca Gençlerbirliği-Pendikspor: 0-3

Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 2-3

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Baltok: 3-2

Beyaz Grup

Sarıyer-Bayrampaşa: 0-2

UTAŞ Uşakspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 3-2

Sakaryaspor-İnegölspor: 3-1

Gümüşhanespor-Eyüpspor: 1-1

Niğde Anadolu-Sancaktepe Belediyespor: 1-1

Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1

Hacettepe-Kastamonuspor 1966: 1-3

Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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