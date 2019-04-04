TFF 2. Lig'de 29. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.
Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup
Tokatspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-0
Fethiyespor-Kırklarelispor: 0-2
Tuzlaspor-BAK Spor: 3-3
Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: 3-0
Tarsus İdmanyurdu-Sivas Belediyespor: 5-0
Konya Anadolu Selçukspor-Şanlıurfaspor: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-Pendikspor: 0-3
Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 2-3
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Baltok: 3-2
Beyaz Grup
Sarıyer-Bayrampaşa: 0-2
UTAŞ Uşakspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor: 3-2
Sakaryaspor-İnegölspor: 3-1
Gümüşhanespor-Eyüpspor: 1-1
Niğde Anadolu-Sancaktepe Belediyespor: 1-1
Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: 1-1
Hacettepe-Kastamonuspor 1966: 1-3
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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