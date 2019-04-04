﻿
Luyindama PFDK'ya sevk edildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

LUYİNDAMA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Luyindama PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın kupada Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

116 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Evkur Yeni Malatyaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Luyindama'yı kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk ettiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un talimatlara aykırı hareketi, Gençlerbirliği'nin ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

ETİKETLER #Galatasaray
"Visca, Türkiye’nin Ronaldo’su"
Futbolda 8 kural değişti
Hasan Ali: "Çevremde herkes bütün sene Galatasaray maçını bekliyor"
"Süper Lig düzeyinde Türk olarak oynamak güzel bir durum"
2
Ankara'da Mansur Yavaş dönemi
Ali Koç: "TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿