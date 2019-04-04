Luyindama PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Evkur Yeni Malatyaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Luyindama'yı kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk ettiği bildirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un talimatlara aykırı hareketi, Gençlerbirliği'nin ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
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