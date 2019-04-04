Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını sürdüren Gençlerbirliği, Boluspor maçında yaşanan puan kaybının ardından hakemin kararlarını eleştirdi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, özellikle maçın hakemi Çağdaş Altay'ın tercihleri eleştirilirken, hakemin “kendini kanıtlama”, kabul ettirme çabası içinde olduğu ifade edildi

Kırmızı Siyahlı ekip, Altay'ın art niyetli olduğunu düşünmediklerini ve hakemlerin ligin son bölümünde tüm takımlara karşı daha dikkatli davranmalarını temenni ettiklerini belirti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sezon başından bugüne dek şampiyonluk hedefinden bir an olsun bile şaşmayan, bu hedef için mücadele eden takımımız, dün gece oynanan maçta zirve yolunda önemli iki puanı sahada bıraktı. Sezonun ilk haftasından bugüne dek hem yönetim nezdinde hem de teknik adamlar nezdinde her zaman hakemleri kollayan taraf olduk. Bir oyuncu nasıl gol kaçırıyorsa, bir kaleci nasıl gol yiyebiliyorsa, hakemler de hata yapabilir dedik. Ancak artık ligin boyu kısaldı ve sezonun sonu yaklaşıyor. Takımlar için telafinin olmadığı haftaları yaşamaya başladık. Böylesine önemli dönemlerde hakemlerden ricamız biraz daha dikkat, biraz daha özen.

Hakemin bize verdiği kırmızı kartlara bakıldığında, vermiş olduğu doğru kararları görüyoruz. Ancak aynı cesareti ve dikkati maç içindeki penaltı itirazları olan pozisyonlarda göremedik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hakemin futbolcularımıza yapılan her fauldeki kayıtsızlığı bizi hem şaşırtmış hem de Türk hakemliği adına üzmüştür. En iyi yerlerde görmek istediğimiz genç hakemlerimizin bu tavır ve dikkat dağınıklığı ile ileride Türk futbolu adına çok daha büyük kaoslara sebep olacağını tahmin etmek güç değil.

Takım kaptanımız Selçuk Şahin’in kaptan olarak hakeme yaptığı itiraz direkt sarı kartla cezalandırıldı. Selçuk Şahin , dördüncü sarı kartını gördü ve gelecek hafta Giresunspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Özellikle genç hakemlerde gözlediğimiz Selçuk Şahin gibi, Nobre gibi isimlere karşı “kendini kanıtlama”, kabul ettirme çabası bu tarz haksız kararlara sebebiyet veriyor. Gençlerbirliği maçları hakemlerin birilerine kendilerine göstereceği, otoritelerini kanıtlayacağı maçlar olamaz.

Sahada gördüğümüz hakem maçın kontrolünü o kadar kaybetti ki, takımımız 9 kişi kaldıktan sonra Boluspor futbolcularının en ufak temasında bizim lehimize telafi faulleri çaldı. Hatta belki de rakibimizin penaltı denecek bir pozisyonunu çok yakın olmasına rağmen es geçti. Hatayı hata ile kapatmak, maçı katlettikten sonra telafi düdükleri çalmak Türk hakemliğine hiçbir fayda sağlamayacağı gibi futbolumuza da hiçbir katkısı olmayacaktır.

Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Gençlerbirliği taraftarı centilmenliği ile ülke futboluna nam salmıştır. Bu centilmenliğimiz, kimseye ne bizi ne taraftarımızı deneme tahtası ya da ikinci ligden yeni yeni üst klasmanlara tırmanan hakemlerin staj göreceği yer olarak düşündürmesin. Gençlerbirliği şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyken, böylesine büyük dikkatsizliklerin kurbanı olmasına da ses çıkarmamamızı kimse beklemesin. Süper Lig’de de benzer şeylere maruz kalıyor genç hakemlerin ilk Süper Lig maçlarına kurban gidiyorduk. Ancak final haftalarında bu tarz atamalarda daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu maçta da bir art niyetleri olduğunu asla düşünmediğimiz hakemlerimizden ligin son bölümünde tüm takımlara karşı daha dikkatli , daha özenli davranmaları en büyük temennimiz.

Maçta hakemin doğru kararları neticesinde takımımızı yalnız bırakan futbolcularımızla ilgili de gerekli uyarıları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Gençlerbirliği Spor Kulübü"