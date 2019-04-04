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Moke: "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmiyor"
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MOKE: "FENERBAHÇE'NİN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Moke: "Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmiyor"

MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Wilfred Moke, Süper Lig'de Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını kaydetti.

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MKE Ankaragücü'nün, Demokratik Kongolu futbolcusu Wilfred Moke, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Hem Fenerbahçe hem de Ankaragücü için çok önemli bir maç." dedi.

İki takımın da arzulamadığı bir noktada bulunduğunu belirten Moke, "Zor bir maç olacak. Kazanan takım için büyük bir avantaj olacak ama kaybeden takım için de oralardan kurtulmak daha da zorlaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum bizi hiç ilgilendirmiyor" diyerek sözlerine devam eden tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe karşısında şansımız yüzde 50. Fenerbahçe büyük bir takım. Şunu unutmayalım ki Ankara'da ve taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. Bu sebepten dolayı 3 puanı almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Milli maç arası nedeniyle uzun süren bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bunu iyi değerlendirdiklerini ifade eden Moke, "Fenerbahçe büyük bir takım. Ona göre kendimizi hazırlamalıyız. Bulunduğumuz konumdan en kısa sürede kurtulmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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