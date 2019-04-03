Alper Uludağ "Düşüşümün farkındayım, çıkışa geçiyorum"

KENDİ KENDİMİZE GALİBİYETİ KAÇIRDIK…

Boluspor maçında attığı enfes golle “Ben buradayım” diyen Alper Uludağ, karşılaşma sonrası Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Maça iyi başladıklarını söyleyen Alper Uludağ “Futbol hatalar oyunu. Hatalar olur. Kırmızı kartlara bir şey diyemem ama net penaltılarımız verilmedi. Ben inanıyorum ki 10 kişi kalsak yine maçı kazanabilirdik. Soyunma odasında da konuştuk. Kaybedilmiş 2 puan yok, alınan 1 puan var. İki kişi eksik oynamak kolay değil. Yarından itibaren Giresun maçına odaklanmamız lazım. Biz böyle oynayarak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

TOPARLANIYORUM

Performansındaki düşüşün bu maçla birlikte tekrar çıkışa geçeceğini düşündüğünü söyleyen Uludağ “Düşüşler oluyor, ben de düşüşün farkındayım. Toparladığımı düşünüyorum. Bugün özellikle kötü oynadık diyemem. Kazansaydık çok daha farklı konuşuyor olurduk. Ama artık haftaya odaklanmamız gerekiyor” dedi…