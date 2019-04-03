Ankaragücü'nde Kaplan - Engin gerginliği...

Bursa TV'de Mehmet Yiğiner ile yaptığı program sonrası kanaldan kovulup Ankaragücü Basın ve Medya Sorumlusu görevine getirilen ancak geçen 3 aylık sürede basın ile hiç bir iletişim kurmadığı gibi sosyal medyada taraftarı bilgilendirmekten sorumlu personel görüntüsü veren Uğur Engin ile kulübün teknik direktörü Mustafa Kaplan arasında kavga çıktığı iddia edildi.

Ajansspor'da çıkan habere göre teknik direktör Mustafa Kaplan, antrenmanda Uğur Engin ile yumruklaşmaya giden bir kavgaya tutuştu. Kaplan sosyal medya hesabı üzerinden iddaları yalanlasa da yaşanan gerginliği bir manada doğruladı.

KAPLAN KENDİ SİLAHI İLE VURULDU

Kaplan ile Engin arasında uzun süredir süren sorunların olduğu biliniyordu. Engin'in Mustafa Kaplan aleyhine sürekli başkan Mehmet Yiğiner ve yöneticilere konuştuğu, bu konuşmaların Mustafa Kaplan'ın kulağına gittiği iddia ediliyor. Daha önce çalıştığı takımlarda kulübün teknik direktörleri ile ilgili benzer davranışlar sergilediği söylenen Mustafa Kaplan'ın bu sefer kendi silahı ile vurulduğunu söylemek yanlış olmaz...

Sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapan Mustafa Kaplan şu ifadelere yer verdi...

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