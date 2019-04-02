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Kanatları kırılmış Gençlerbirliği, 1 puanı kopardı...
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KANATLARI KIRILMIŞ GENÇLERBİRLİĞİ, 1 PUANI KOPARDI...

Kanatları kırılmış Gençlerbirliği, 1 puanı kopardı...

Gençlerbirliği, ligin 27. haftasında Boluspor ile 1-1 berabere kalırken , 90 dakikayı 9 kişi tamamladı.

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Spor Toto 1. Lig'in 27 haftasında Gençlerbirliği evinde Boluspor'u konuk etti.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hakemin hatalı kararları damga vurdu. Verilmeyen penaltılar ardından kırmızı kartlar maçın kaderini değiştirdi.

Gençlerbirliği'nin golünü 40. dakikada Alper Uludağ atarken, Boluspor'un golü 59. dakikada Özgür Can Özcan'dan geldi.

Başkent ekibinde 48. dakikada Nadir Çiftçi, 77. dakikada da Jailton Paraiba kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği puanını 55'e, Boluspor ise 39'a yükseltti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip Tiryaki

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk. 88 Matei)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 53 Sebaihi), İshak Çakmak, Guido Koçer (Dk. 74 Umut Gündoğan), Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 86 Mustafa Batuhan Altıntaş), Özgür Can Özcan

Goller: Dk. 40 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 59 Özgür Can Özcan (Boluspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 48 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Paraiba (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 28 Dimov, Dk. 44 Guido Koçer, Dk. 90+1 Ümit Kurt, Dk 90+3 Sebaihi (Boluspor), Dk. 72 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)
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