Gençlerbirliği - Boluspor Canlı Yayın

TFF 1.ligde şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği, evinde bugün Boluspor ile karşılaşacak.
Milli maç arası nedeni ile haftaiçi oynanacak karşılaşma öncesi ve sonrası Klasspor TV olarak canlı yayında olacağız.
Karşılaşma öncesi Bülent Atlas'ın sunumda Ankaralı gazeteciler ile maç değerlendirmes canlı yayında olacak. Aynı anda taraftar ve yönetici röportajlarına stat çevresindeki muhabirlerimiz devam edecek...
Karşılaşma sonrası yine canlı yayında olacağız. Maç sonrası basın toplantısı, değerlendirmeler, futbolcu ve yöneticiler ile röportajlar Klasspor TV'de canlı yayında.
Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin tüm maçları öncesi canlı yayınlarımızı izleyebilmek için Youtube kanalımıza abone olabilir ya da yayınları sitemizden takip edebilirsiniz.
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