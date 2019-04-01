Ankara'da Mansur Yavaş dönemi

Türkiye genelinde yapılan 2019 yerel seçimleri sonuçlandı.

Millet İttifakı’ndan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın yeni belediye başkanı olan Mansur Yavaş’a bu zorlu görevinin hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyoruz.

Yıllardır Ankara’daki spor kulüplerinin yaşadığı sıkıntıları yakından takip eden ve bilen Başkan Mansur Yavaş’ın Başkentimizin spor kulüplerine gerekli olan desteğini vereceğini biliyor ve onun dönemi ile beraber Ankara’daki takımların başarılarını yaşamak ve yazmak istiyoruz.

Klasspor ailesi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Ankaralıların seçtiği tüm ilçe belediye başkanlarına başarılar diliyoruz.