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Ümraniyespor - Akhisarspor maçının stadı belli oldu
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ÜMRANİYESPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ STADI BELLİ OLDU

Ümraniyespor - Akhisarspor maçının stadı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşmanın stadı belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşmanın stadı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ümraniyespor ile Akhisarspor arasındaki mücadele, saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak.
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