Ankaragücü'ne geldiler, Milli takımlarında yeniden oynadılar!

Devre arasında yaptığı transfer hamleleriyle başarılı sonuçlar alan Ankaragücü’nde 3 haftalık ara sırasında Milli takımlarına seçilen ve ülkelerinin formaları ile oynama şansı elde eden oyuncuların olması, sarı-lacivertli camiayı mutlu etti.

Ankaragücü’nde Milli maç ve yerel seçim arası nedeniyle lige ara verilen dönemin öncesinde Milli takımlarına seçilen genç kaleci Altay Bayındır, tecrübeli defans oyuncusu Michal Pazdan, Jamaikalı golcü oyuncu Dever Orgill ve kanat oyuncu Hadi Sacko’nun bu dönemde rekabetin yoğun yaşandığı milli takımlarında yer alması ve süre almaları, teknik direktör Mustafa Kaplan’ı oldukça memnun kıldı.

Ankaragücü’nün teknik patronu Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda devre arasında alınan bu 3 yabancı oyuncunun, hem takımının oyununun gelişmesinde fayda sağlaması hem de uluslararası düzeyde kendilerini yeniden gösterecek duruma gelmesi, yapılan bu transferlerin iyi bir inceleme sonucunda yapıldığı ve başarılı isimlerden oluştuğunu tekrar kanıtlamış oldu.

Altay Bayındır, U21 takımında kendisini kanıtladı

Ankaragücü’nün 21 yaşındaki yetenekli eldiveni Altay Bayındır, Türkiye U21 takımının Arnavutluk’u 2-1 yendiği karşılaşmada 90 dakika oynayarak gelişimine yeni bir aşama ekledi.

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon 12 Süper Lig karşılaşmasına çıkan genç kaleci, her gün kendisini biraz daha geliştirirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Mustafa Kaplan’ı arayarak başarılı ismi yakın dönemde A Milli takıma çağırabileceğinin mesajını verdiği öğrenildi.

Pazdan, Polonya Milli takımına 2 galibiyetle geri döndü

Başkent ekibinin devre arası transfer döneminde Legia Varşova takımından transfer ettiği tecrübeli defans oyuncusu Michal Pazdan, Ankaragücü’nde gösterdiği başarılı performansla yaklaşık 1 sene sonra yeniden Polonya Milli takımına seçildi.

32 yaşındaki Pazdan, Polonya’nın Avusturya’yı 1-0 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında Kamil Grosicki’nin yerine oyuna girerek belli bir süre sonra yeniden Milli takım formasına kavuştu. Bu müsabakadan 3 gün sonra oynanan Letonya karşısında sahada 90 dakika yer alan başarılı stoper, takımının 2-0’lık galibiyetinde pay sahibi oldu.

Dever Orgill, 3 sene sonra Milli takımında oynadı

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda alınmasını istediği ve bu nedenle Avusturya’nın Wolfsberger takımında transfer edilen Dever Orgill’in üstün başarısının ardından takımının gol yollarındaki sıkıntısı çözüme kavuştu.

Başkent ekibi ile 7 maça çıkıp 6 gol atan golcü oyuncu Orgill, bütün dikkatleri üzerine çekti. 29 yaşındaki yıldız oyuncu Orgill, Ankaragücü’ndeki bu etkileyici performansının ardından 3 sene sonra Jamaika Milli takımına da davet edildi.

Jamaika Milli takımı teknik direktörü Theodore Whitmore tarafından tekrar milli takıma davet edilen Dever Orgill, ülkesinin El Salvador’a 2-0 yenildiği karşılaşmada son 20 dakikada ve Kostarika’ya 1-0 mağlup olduğu müsabakada 86 dakika süre aldı.

Hadi Sacko da Mali’nin kadrosunda yer aldı

Ankaragücü’nün devre arasında İngiltere’nin Leeds Unıted takımından kiraladığı Hadi Sacko, Mali Milli Takımının aday kadrosuna davet edildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Sacko, Mali’nin Güney Sudan’ın 3-0 yendiği ve Senegal’e 2-1 yenildiği karşılaşmalarda kadroda bulundu ancak süre alamadı.