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Başkent derbisini Halkbank kazandı
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BAŞKENT DERBİSİNİ HALKBANK KAZANDI

Başkent derbisini Halkbank kazandı

Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankası'nı 3-0 yenen Halkbank, seride öne geçti.

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Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. 

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 2 Nisan Salı günü TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bekdaş

Ziraat Bankası: Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic (Volkan Döne, Enes Atlı, Umut Şahin, Selim Demir, Ümit Demir, Yunus Emre Tayaz, Kazemi)

Halkbank: Burutay Subaşı, Furkan Aydın, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Kemal Kayhan, Baranowicz, Efe Bayram, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 21-25, 16-25, 19-25

Süre: 90 dakika (30, 26, 34)

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