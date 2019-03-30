Çin işi Espanyol

Futbolun globalleşmesiyle birlikte paranın da önemi oldukça arttı. Kulüpler ekonomilerini güçlendirmek için önemli arayışlarda ve yatırımlarda bulunuyor. Uzak Doğu piyasası da Avrupa kulüpleri için önemli bir gelir kaynağı... Bunun son örneği İspanya’nın Espanyol kulübü.



Barcelona-Espanyol derbisinde gözler her zaman olduğu gibi yine Messi’de olacak. Ancak yıldız futbolcu dışında bir isim daha var ki onun bu maçta olması, fazla ilgi görmeyen Katalan derbisinde beklentiyi arttırdı. O isim Espanyol’un Çinli forveti Wu Lei.



2015-16 yılında Rayo Vallecano'da oynayan Zhang Chengdong'tan sonra La Liga’da oynayan ikinci Çinli futbolcu olan Wu Lei, 2 milyon Euro karşılığında Espanyol’a transfer olmuştu.



Wu Lei'in bu transferi Çin’de öylesine yankı buldu ki Çin medyası karşılaşmayı Messi ve Wu Lei arasındaki “kapışma” olarak görmeye başladı.



Espanyol, kulüp ziyareti ve Nou Camp’taki karşılaşma için Çin’den 50 gazetecinin geldiğini söyledi.



Kulüp karşılaşma öncesi Wu’nun adının ve görselinin olduğu özel bir atkı da satışa çıkardı. Atkı, oyuncunun fotoğrafını ve Çince yazılarını içeren sosyal medya yayınlarıyla tanıtılıyor.



Çinli bir iş adamının sahip olduğu Espanyol, Wu Lei’yi kış transfer döneminde Çin kulübü Shanghai SIPG’den 2 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Lei, Çin’in çeyrek finalde İran’a elendiği Asya Kupası’nda attığı iki golle ülkesine katkıda bulunmuştu.



Beş yıl üst üste Çin'de gol kralı olan Lei, geçtiğimiz sezon Çin Süper Ligi’nde altın ayakkabıyı kazandıktan sonra birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmişti.



İspanya’daki ilk maçına Villarreal karşısında çıkan Lei, yalnızca 12 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Çin’de 40 milyondan fazla kişi izledi. Buna karşılık, aynı maç İspanya’da yalnızca 177 bin kişi tarafından seyredildi.



Espanyol, sosyal medya takipçilerinin Çin’de yarım milyona yakın büyüdüğünü ve Wu’nun imza töreninin Çin’deki yerel medya aracılığıyla 350 milyondan fazla kişiye ulaştığını açıkladı.



Wu’nun forması Espanyol’un en çok satan ürünü...Aynı zamanda son 12 ayda satışlarda yüzde 35 artışa neden oldu. Espanyol ayrıca Wu’nun adının Çince yazıldığı formaları da satışa sundu.



Wu Lei, Espanyol formasıyla ilk golünü takımının Vallodolid’i 3-1 yendiği karşılaşmada kaydetti ve tahmin edildiği üzere bu gol Çin’de büyük coşkuyla kutlandı.



İspanya kariyerine hızlı bir giriş yapan 27 yaşındaki futbolcu Espanyol’a imza attığından bu yana 7 maça çıktı ve bunların 5’inde ilk 11’de yer aldı.



Çin'de bir futbol okuluyla ortaklık



Espanyol ayrıca Çin’de markasını geliştirmek adına bir adım daha attı ve Çinli futbol okulu San Gao FC ile stratejik bir ortaklık kurdu.

Espanyol kulübü okula iyi bir futbol eğitimi verirken bir yandan da Çin'deki popülaritesini arttıracak.



San Gao, 4000 öğrencinin olduğu Çin’deki en büyük ve en prestijli futbol akademilerinden biri. Espanyol tarafı da yapılan bu ortaklıktan oldukça memnun.



Bu, İspanyol kulübünün bir Çin futbol okuluyla kurduğu dördüncü ortaklık. Kulübün ayrıca Hunan, Shanghai ve Shandong ile de ortaklıkları bulunuyor.

