Diagne ve Mitroglou düz koşulara başladı

Galatasaray, 2 Nisan Salı günü Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik hazırlıkların yapıldığı aktarıldı.
Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou'nun tedavilerinin ardından düz koşulara başladığı, Yuto Nagatomo'nun sahada koşu yaptığı, milli takım kampından dönen Christian Luyindama'nın ise da adaptasyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Öte yandan, antrenman öncesinde Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un doğum gününün kutlandığı bildirildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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